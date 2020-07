Hausbrand im Kreis Ahrweiler: Ursache unklar

Ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Sinzig Der Brand eines freistehenden Einfamilienhauses in Sinzig (Kreis Ahrweiler) hat am Samstag die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Aufgrund einer auf dem Dach angebrachten Photovoltaikanlage gestalteten sich die Löscharbeiten allerdings schwierig und dauerten zunächst an, wie die Polizei mitteilte.

