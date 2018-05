später lesen Hausbrand in der Innenstadt von Koblenz FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Aus bislang unbekannten Gründen ist am frühen Mittwochmorgen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Koblenz ausgebrochen. Verletzt wurde bei dem Brand in der Innenstadt niemand, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Seinen Angaben zufolge hat die Feuerwehr die Flammen gelöscht. Nach ersten Ermittlungen hielt sich bei Ausbruch des Feuers ein Mann in dem Gebäude auf. Dieser habe sich jedoch selbst in Sicherheit gebracht. dpa