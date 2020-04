Hausbrand mit zwei Toten: Ermittlungen laufen weiter

Malbergweich/Trier Nach dem Brand mit zwei Toten in einem Mehrfamilienhaus im Eifelkreis Bitburg-Prüm dauern die Ermittlungen an. „Es gibt noch keine weiteren Erkenntnisse“, sagte ein Sprecher der Polizei Trier am Montagmorgen.



Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten in der Nacht auf Samstag in dem Haus in Malbergweich die Toten gefunden. Sieben Bewohner wurden laut Polizei mit Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser gebracht.