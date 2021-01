Hauseigentümer baggert Loch in Haus: Mieter noch drin

Gerolstein Ein Hauseigentümer hat sich nach einem langen Streit mit seinem Mieter an das Steuer eines Baggers gesetzt - und das Haus in Gerolstein (Landkreis Vulkaneifel) teilweise abgerissen. „Der Mieter befand sich zu diesem Zeitpunkt im Haus, wurde aber glücklicherweise nicht verletzt“, teilte die Polizei am Freitag mit.

Das Gebäude sei nicht mehr bewohnbar und gelte als einsturzgefährdet. Auf einem von der Polizei verschickten Foto ist zu sehen, dass in einem Teil einer Außenwand und dem Dach darüber ein Loch klafft. Gegen den Vermieter hat die Polizei nach dem Vorfall am Freitagmorgen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.