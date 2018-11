später lesen Haushalt von SWR-Landessender soll leicht wachsen FOTO: Patrick Seeger FOTO: Patrick Seeger Teilen

Der Haushalt des SWR-Landessenders Rheinland-Pfalz soll im kommenden Jahr leicht wachsen auf ein Nettobudget von 35,4 Millionen Euro. „Das ist ein Plus von 594 000 Euro“, sagte Landessenderdirektorin Simone Schelberg am Freitag bei der Vorstellung des Entwurfs vor dem SWR-Landesrundfunkrat in Mainz. dpa