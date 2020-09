Haushaltsplan 2021: Kritik von CDU, Zustimmung vom DGB

Christian Baldauf (CDU), Fraktionsvorsitzender seiner Partei in Rheinland-Pfalz. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die CDU hat den am Dienstag vorgelegten Haushaltsplan der rheinland-pfälzischen Landesregierung kritisiert, Zustimmung kam hingegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. „Der heute vorgestellte Haushalt ist alles andere als ein Zukunftshaushalt“, erklärte CDU-Fraktionschef Christian Baldauf.

Auch der Bund der Steuerzahler sprach von einem nicht überzeugenden Entwurf. „Wie schon beim zweiten Nachtragshaushalt sollen unnötig hohe Schulden in Milliardenhöhe aufgenommen werden“, kritisierte der Verein und erneuerte seine Forderung nach einem Verzicht auf das geplante Sondervermögen für die Bewältigung von Corona-Folgen sowie nach einer Auflösung der Landesrücklagen.

Hingegen begrüßte der DGB-Landesvorsitzende Dietmar Muscheid, „dass das Diktat der schwarzen Null gefallen ist“. Mit den Nachtragshaushalten habe die Landesregierung bereits viel Geld in die Hand genommen, um auf die Krise zu reagieren. Jetzt müsse es im Haushaltsentwurf für 2021 darum gehen, „das Land über die Pandemie hinaus zukunftsfähig aufzustellen“. Muscheid nannte Investitionen in Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur, Personennahverkehr, bezahlbaren Wohnraum und in das Personal im öffentlichen Dienst.