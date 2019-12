„Haustier-Berater“ gegen Tiere als Weihnachtsgeschenk

Ein West Highland Terrier in einem Tierheim auf einer Decke vor einem geschmückten Weihnachtsbaum. Foto: Rainer Jensen/dpa/Archivbild.

Mainz/Trier Die Kosten für den Hund sind höher als gedacht, die Katzenhaare nerven und die Eltern wollen doch kein Haustier: Noch immer werden viele Tiere unüberlegt gekauft und den Besitzern schnell lästig. Ein „Haustier-Berater“ im Internet soll das verhindern helfen.

Die beliebten blau-gelben Doktorfische gelten als schwierige Pfleglinge, für einen Hund müssen im Monat mindestens Kosten von um die 90 Euro gerechnet werden und für Kinder im Alter von zehn Jahren sind Fische und Terrarientiere nicht geeignet. Das geht aus dem „Haustier-Berater“ hervor, den das Bundeslandwirtschaftsministerium auf seiner Homepage bietet. Neben dem Alter der Tierhalter orientiert sich der online Berater in Sachen Haustierkauf an der Größe des gewünschten Tiers, seiner Herkunft, dem Pflegebedarf, dem „Kuschelfaktor“, der Lebenserwartung sowie an den monatlichen Kosten für die Haltung.