Trichophyton tonsurans Hautpilz breitet sich bei jungen Männern aus – Barbershops geraten in Verdacht

Die Uniklinik in Tübingen gibt an, dass etwa 80 Prozent der betroffenen Patienten Barbershops besuchen würden. Viele typische „Barbershop-Schnitte“ wie zum Beispiel der „Low Fade“ oder ein Undercut liegen aktuell im Trend und würden gerade junge Menschen in die Läden ziehen. Außerdem bieten Barbershops ihrer Leistungen häufig vergleichsweise günstig an. Das bedeutet laut Angaben der Friseurmeisterin Judith Warmuth aus Erlangen aber auch, dass die Läden mehr Kunden am Tag schaffen müssten, um genug zu verdienen. Scherköpfe oder Klingen würden deswegen oftmals nicht gut genug oder gar nicht gereinigt. Und dann könne sich der Pilz auch besser übertragen, sagt Dermatologe Schaller.