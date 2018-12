später lesen Havariertes Schiff fährt nach Reparatur nach Rüdesheim FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Ein am Mittwoch fast mit einem Pfeiler der Autobahnbrücke bei Koblenz zusammengestoßenes Kabinenschiff ist nach einer Reparatur noch am selben Abend nach Rüdesheim weitergefahren. Das teilte die Wasserschutzpolizei Koblenz am Donnerstag mit. dpa