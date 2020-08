Havelse verzichtet auf Heimrecht: Spiel in Mainz

Mainz Der FSV Mainz 05 spart in der 1. Runde des DFB-Pokals die Reisekosten. Der Bundesligist spielt in seinem Heimstadion gegen den Viertligisten Havelse, der den organisatorischen und finanziellen Aufwand nicht stemmen kann.

