Havertz bei Leverkusen nur Ersatz: Lars Bender gibt Comeback

Kai Havertz von Leverkusen in Aktion. Foto: Ina Fassbender/AFP Pool/dpa/Archivbild

Leverkusen Bayer Leverkusen verzichtet im Kampf um den Einzug in die Champions League zunächst auf Kai Havertz. Der Nationalspieler ist am letzten Spieltag gegen den FSV Mainz 05 nur Ersatz. „Weil er bis jetzt alles gespielt hat, so wie so einige andere Spieler.



Und wir haben einen sehr breiten Kader, da muss man das ausnutzen“, sagte Trainer Peter Bosz vor dem Anpfiff im TV-Sender Sky.

Dafür gibt Kapitän Lars Bender sein Comeback nach exakt viermonatiger Verletzungspause direkt in der Startelf. Bosz nahm am Samstag gegenüber dem 0:2 in der Vorwoche bei Hertha BSC sechs Änderungen vor.