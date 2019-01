später lesen Hebammenzentrum öffnet in Germersheim: „Gegen den Mangel“ FOTO: Uli Deck FOTO: Uli Deck Teilen

Neue Anlaufstelle für Schwangere, Paare und Familien in der Pfalz: In Germersheim eröffnet an diesem Samstag (11.00 Uhr) ein neues Hebammenzentrum. „Wir wollen dem Hebammenmangel entgegenwirken und zur Anlaufstelle für Frauen und Paare werden, die keine Hebammenhilfe im häuslichen Umfeld bekommen können“, sagte Sprecherin Birgit Piorr-Kemmer der Deutschen Presse-Agentur. dpa