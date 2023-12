Krankmeldungen steigen Heftige Infektionswelle: Züge fallen aus, in Kliniken fehlt Personal

Trier · Wegen Corona und anderen Atemwegsinfektionen sind derzeit viele krank und können nicht arbeiten. Das macht sich derzeit in vielen Betrieben, aber auch in Kitas und Schulen bemerkbar. Dass es zu Engpässen kommt, hat aber laut Gewerkschaft nicht nur was mit der Infektionswelle zu tun.

11.12.2023 , 17:05 Uhr

Viele Menschen sind derzeit krank. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Die Bahn stellt vielerorts ihren Verkehr ein, vereinzelt fallen Buslinie aus und in einigen Kliniken müssen geplante Eingriffe wegen fehlendem Personal verschoben werden: In vielen Unternehmen in der Region fallen derzeit Mitarbeiter aus, weil sie krank sind. Betroffen sind davon auch Kitas und Schulen.