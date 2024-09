Landtag Heftige Kritik zur Halbzeit der Saar-Regierung

In der Bildungspolitik, wo die SPD „immer weniger Leistung“ und eine Niveausenkung wolle, sei ein „grundlegender Richtungswechsel“ nötig. „Die Jubelarien der SPD-Alleinregierung auf die eigene Bildungspolitik gehe so dermaßen an der Realität in Kitas und Schulen vorbei, dass man nur den Kopf schütteln kann“, sagte Jutta Schmitt-Lang (CDU).