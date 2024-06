Wetter Heftige Unwetter ab Samstagabend erwartet

In wenigen Stunden können demnach bis zu 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter vom Himmel kommen. Schwere Sturm- bis Orkanböen können zudem mit 100 bis 120 Kilometern pro Stunde durch die Bundesländer fegen, so die Vorhersage. Auch extreme Unwetter mit bis zu 100 Litern pro Quadratmeter schließen die Meteorologen nicht aus. Für Fans, die am Abend (21.00 Uhr) das Spiel Deutschland gegen Dänemark verfolgen wollen, könnte das Public Viewing also ins Wasser fallen. Tobias Reinartz, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst, erklärte: „Das kann sehr gefährlich werden, wenn man sich da im Freien aufhält.“