Nach heftigen Regenfällen sind in Montabaur (Westerwaldkreis) mehrere Bäche über die Ufer getreten. Das Wasser überflutete in der Nacht zum Samstag mehrere Straßen und lief in verschiedene Keller, wie ein Polizeisprecher mitteilte. dpa