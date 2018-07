später lesen Heftiges Unwetter mit Hagel entlädt sich über der Südpfalz FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Ein heftiges Unwetter mit Hagel und Starkregen ist am Sonntagnachmittag über die Südpfalz gezogen. In den Orten um Dahn (Landkreis Südwestpfalz) seien zahlreiche Straßen und Keller überflutet sowie Bäume entwurzelt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. dpa