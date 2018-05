später lesen Heidel bestätigt: Schalke vor Verpflichtung von Serdar FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Der FC Schalke 04 hat Medienberichten zufolge den dritten Neuzugang für die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet. U21-Nationalspieler Suat Serdar kommt vom Liga-Konkurrenten FSV Mainz 05, berichtete „Bild.de“ am Samstag. Der 21-Jährige habe bei Mainz in seinem bis 2021 datierten Vertrag eine Ausstiegsklausel über 10,5 Millionen Euro. Mainz-Sportvorstand Rouven Schröder bestätigte vor der Partie gegen Werder Bremen im TV-Sender Sky, dass der Mittelfeldspieler den Verein im Sommer verlassen wird. „Über den neuen Verein kann ich noch nichts sagen“, erklärte er. dpa