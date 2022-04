Regierung : Heike Becker zur Landtagspräsidentin im Saarland gewählt

Heike Becker (SPD), künftige Landtagspräsidentin des saarländischen Landtags. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Der saarländische Landtag hat erstmals eine Frau an der Spitze: Mit allen Stimmen der 51 Abgeordneten wurde am Montag in Saarbrücken die SPD-Abgeordnete Heike Becker bei der konstituierenden Sitzung des neuen Landtags zur Präsidentin gewählt.

Die 46-Jährige ist damit Nachfolgerin von Stephan Toscani (CDU). „Ich nehme die Wahl an und danke für das große Vertrauen“, sagte Becker.

Die SPD hatte bei der Landtagswahl am 27. März die absolute Mehrheit geholt. Nach einer Großen Koalition kann sie nun alleine regieren und stellt 29 Abgeordnete. Die CDU hat 19 Sitze, die AfD drei. Die Verwaltungsfachwirtin Becker, die seit 2019 dem Landtag angehört, hatte in der vergangenen Woche angekündigt, unter ihrer Führung solle „der Landtag wirklich ein offenes Haus werden, in dem wir in die Diskussion einsteigen und die Menschen einladen, sich aktiv in unsere Politik einzubringen“.

Im Anschluss an die Wahl der neuen Landtagspräsidentin stand die von SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zur neuen Ministerpräsidentin auf der Tagesordnung.

