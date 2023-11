Nach viel kritisiertem Brief an SWR Heike Raab räumt Fehler ein und legt SWR-Mandat nieder

Der Brief von Raab an den SWR wird auch das Thema einer Sondersitzung des Landtages am kommenden Mittwoch sein. Auf Antrag der Fraktionen von CDU und Freien Wählern befasst sich das Parlament mit der Rolle und der Verantwortung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrer Staatskanzlei in der Sache. Dabei geht es um eine mögliche Einflussnahme auf die Berichterstattung unabhängiger Medien, wie der Landtag am Donnerstag in Mainz mitteilte. Angesetzt ist eine knapp zweistündige Plenarsitzung.