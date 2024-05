Saar-Landtagspräsidentin Heike Winzent: Ernsthafte Bedrohung unserer Demokratie

„Eine Demokratie, die für sich in Anspruch nimmt, streitbar und wehrhaft zu sein, kann eine solche Entwicklung nicht hinnehmen“, so Winzent weiter. Angriffe auf Politiker seien nicht neu, sie nehmen „allerdings jetzt doch bedenkliche Ausmaße an“. Die Abgeordneten stünden „besonders in der Pflicht, das Vertrauen in die Grundprinzipien unseres Gemeinwesens - Achtung der Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatsprinzip - zu stärken“.