Kirche Heilig-Rock-Tage in Trier gestartet

Mit einem Gottesdienst im Trierer Dom hat Bischof Stephan Ackermann am Freitag die Heilig-Rock-Tage eröffnet. Mehrere Zehntausend Besucher werden zu dem zehntägigen Bistumsfest in Trier erwartet, bei dem der Heilige Rock als angebliches Gewand Christi gefeiert wird. Im Mittelpunkt stehen tägliche Gottesdienste, Begegnungen, Konzerte und Ausstellungen. Zudem gibt es Extra-Angebote etwa für Kindergartenkinder, Ehejubilare und queere Menschen. Zur Eröffnung kamen gut 500 Besucher in den Dom, wie eine Sprecherin sagte. Viele verfolgten den Start auch über einen Live-Stream.