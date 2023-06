Leute Heimatort von Tina Turners Ehemann trauert um die Rock-Ikone

Tina Turner („Private Dancer“) war am 24. Mai im Alter von 83 Jahren nach langer Krankheit in ihrem Haus in der Schweiz gestorben. Mit dem 16 Jahre jüngeren Musikmanager Bach hatte Turner auch einige Jahre in Köln gelebt, bevor das Paar 1994 in die Schweiz gezogen war. Über die Beisetzung der Sängerin hatte ein Sprecher ohne weitere Details gesagt: „Es wird eine private Begräbniszeremonie stattfinden, an der enge Freunde und Familienmitglieder teilnehmen.“