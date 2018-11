später lesen Heimisches Gemüse meist ohne Pestizid-Rückstände FOTO: Ronald Wittek FOTO: Ronald Wittek Teilen

Gute Noten für heimische Gemüsesorten: Bei Laboruntersuchungen wurden in diesem und im vergangenen Jahr keine oder nur wenig Pestizid-Rückstände gefunden, wie das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Koblenz am Mittwoch mitteilte. dpa