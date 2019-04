später lesen „Heimspiel“: 1. FC Kaiserslautern will „Brocken“ besiegen Teilen

Der 1. FC Kaiserslautern will den Saisonendspurt in der 3. Fußball-Liga trotz des verpassten Wiederaufstiegs positiv gestalten. Nach nur einem Sieg aus den jüngsten fünf Partien steht am Montagabend (19.00 Uhr) das Gastspiel beim SV Wehen Wiesbaden an. dpa