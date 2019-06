Heiße Herdplatte löste Feuer in Seniorenzentrum aus

Neuwied Das Feuer in einem Seniorenzentrum in Neuwied am Sonntagabend ist von einer heißen Herdplatte verursacht worden. Dies habe die Begehung der Brandstätte am Montag gemeinsam mit einem Sachverständigen ergeben, teilte die Polizei mit.

