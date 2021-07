Sexismus im Sport : Kurze Höschen, große Empörung: Streit um nackte Haut beim Sport

Die deutschen Beachvolleyball-Spieler Julius Thole (links ) und Clemens Wickler dürfen mit „Schlabber-Hosen“ antreten ... Foto: dpa/Oliver Weiken

Trier Darf man Frauen zwingen, bei Wettkämpfen sexy Outfits zu tragen? Pünktlich zu Olympia ist eine weltweite Debatte über Sexismus im Sport entbrannt. Popstar Pink ist empört.

Wie verrückt ist das denn? Und das im 21. Jahrhundert! Das dachten sich wohl viele, nachdem norwegische Sportlerinnen eine hohe Strafe zahlen mussten, weil sie sich weigerten, halbnackt auf dem Spielfeld zu erscheinen. Und so entbrannte pünktlich zu Olympia eine Debatte über Sexismus im Sport, in die sich nun auch Popsängerin Pink oder Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, einschalten.

Während Deutschland über Gendersternchen streitet und sich im Rahmen der meToo-Debatte immer mehr Männer für ihre Vergehen an Frauen verantworten müssen, zwingt ein internationales Regelwerk Beachhandballerinnen, knappe Bikini-Höschen zu tragen. „Sie müssen körperbetont geschnitten sein, mit einem hohen Beinausschnitt. Die Seitenbreite darf höchstens zehn Zentimeter betragen“, so diktiert es die Internationale Handballföderation. Sportliche Gründe dürfte es dafür keine geben, bei Männern sind längere Hosen schließlich kein Problem...

Die Spielerinnen der norwegischen Nationalmannschaft wollten da jüngst bei der Europameisterschaft nicht mehr mitmachen und trugen einfach Shorts. Wegen „unangemessener Bekleidung“ wurden sie daraufhin von der Europäischen Handball-Föderation zu einer Geldstrafe von 1500 Euro verdonnert. „Gleichzeitig werden Mädchen der Schule verwiesen, wenn sie bauchfrei tragen. Kleidung als Machtinstrument. Im 21. Jahrhundert. Get over it!“, schrieb Katarina Barley dazu am Montag auf Twitter.

Auch US-Sängerin Pink schaltet sich ein: „Ich bin sehr stolz auf die norwegischen Beachhandballerinnen, die gegen die sehr sexistischen Regeln zu ihrer ,Uniform’’ protestieren“, twitterte die 41-Jährige und kündigte an, die Geldstrafe zu übernehmen. Die europäische Handball-Föderation solle „Strafe wegen Sexismus zahlen müssen“, findet die Sängerin. Die Föderation hat inzwischen Kritik aus aller Welt geerntet und Anfang dieser Woche reagiert: Sie hat die 1500 Euro einer Stiftung gespendet, die sich für die Gleichstellung von Frauen und Mädchen im Sport, einsetzt. „Es ist völlig klar, dass es da eine Änderung geben muss“, betont Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbunds. In Deutschland gibt es bei Wettkämpfen keine „Bikini-Pflicht“.

Auch bei den olympischen Spielen ist das Thema längst angekommen. So entschieden sich die vier deutschen Turnerinnen, in knöchellangen Ganzkörperanzügen anzutreten. Und so ein Zeichen gegen Sexismus zu setzen. Schließlich geht es in Tokio um Sport und nicht um Nacktheit – ein Vorstoß, für den sie international Anerkennung erhielten.

... die deutschen Beachvolleyball-Damen Laura Ludwig (links) und Margareta Kozuch haben bei ihrem Sportdress „Textilvorgaben“. Foto: dpa/Petros Giannakouris