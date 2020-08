Heißluftballon: Vorbereitung für Bergung gestartet

Urbar Nach dem tödlichen Absturz eines Heißluftballons gegenüber dem Loreley-Felsen am Rhein haben die Vorbereitungen für die Bergung des Fluggeräts begonnen. Zunächst gebe es einen Testlauf, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen.

Bei dem Absturz am Sonntag waren der Pilot getötet und die sechs Passagiere verletzt worden - zwei von ihnen schwer. Eine Windböe hatten den Ballon nach bisherigen Erkenntnissen bei der Landung erfasst. Der Korb schlug daraufhin mehrfach auf einem Acker auf. Der Heißluftballon wurde über einen Abhang geweht und verfing sich dann an einem steilen Berg in den Bäumen. Die Passagiere waren in Kliniken gebracht worden, für den Piloten kam aber jede Hilfe zu spät.