Heiter und trocken in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Offenbach/Mainz/Saarbrücken Die letzten Tage dieses Jahres bleiben in Rheinland-Pfalz und dem Saarland weitgehend sonnig und trocken. Der Montag startet mit Höchstwerten zwischen 2 und 6 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

Am Dienstag können laut Vorhersage einige Wolken aufziehen, es bleibt aber meist trocken. Die Temperaturen klettern nicht höher als 7 Grad. Gegen Abend klärt der Himmel auf, so dass es den Meteorologen zufolge in der Silvesternacht nur wenig Wolken geben wird. In der Nacht sinken die Temperaturen auf minus 1 bis minus 4 Grad. Auch Neujahr wird laut DWD meist sonnig und trocken. Teilweise kann es zu Nebel kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 6 Grad.