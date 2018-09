Heiterer Start in die Woche an Rhein, Mosel und Saar

Die Woche an Rhein, Mosel und Saar startet spätsommerlich mild. Für Montag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Höchsttemperaturen zwischen 25 und 29 Grad. Meist zeigt sich die Sonne, lediglich im Norden sind Wolken zu sehen. dpa

Wie die Meteorologen am Sonntag außerdem mitteilten, wird auch der Dienstag meist sonnig und trocken. In Rheinland-Pfalz und im Saarland herrschen demnach etwa 23 bis 28 Grad an diesem Tag. Auch am Mittwoch belibt es sonnig. Es wird „sehr warm und heiß“, wie der DWD mitteilte. Höchstwerte liegen demnach zwischen 26 und 31 Grad. In den Nächten kühlt es auf Werte zwischen 8 und 16 Grad ab.

DWD Offenbach