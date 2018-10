später lesen Heiteres Herbstwetter: Keine Hilfe „von oben“ für Rhein FOTO: Frank Rumpenhorst FOTO: Frank Rumpenhorst Teilen

Twittern

Teilen



Der von niedrigen Pegelständen betroffene Rhein wird in Rheinland-Pfalz und Saarland auch in den kommenden Tagen keine Hilfe „von oben“ bekommen: Nach Angaben der Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) soll es in den Bundesländern bis Samstag überwiegend heiter bleiben - mit Regen sei nicht zu rechnen. dpa