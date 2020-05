Heiteres Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Die Sonne strahlt durch die roten Blätter eines Rot-Ahorns in einem Park. Foto: Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich am Donnerstag auf heiteres Wetter freuen. Nur am Nachmittag seien teils stärkere Quellwolken möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.



