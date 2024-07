Wetterbericht Heiteres Wetter und etwas Regen erwartet

Am Donnerstag werde es meist heiter und es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen bei sommerlichen 24 bis 28 Grad. Am Freitag ziehen laut DWD wieder mehr Wolken auf und es ist mit schauerartigem Regen zu rechnen. Am Samstag kann es laut Wetterbericht wolkig, im Nordwesten auch stark bewölkt werden. Die Meteorologen erwarten Regen, teils sind auch Schauer und Gewitter möglich.