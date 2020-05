Heiteres Wetter zur Wochenmitte: Bis zu 28 Grad am Feiertag

Passanten sitzen in der Sonne im Park vor der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

Offenbach Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zur Wochenmitte auf warmes Frühlingswetter freuen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird es am Dienstag und Mittwoch heiter und trocken.

Nördlich der Mosel kann es zweitweise auch wolkig werden. Die Höchsttemperatur liegen am Mittwoch zwischen 21 und 26 Grad. An Christi Himmelfahrt bleibt es überwiegend heiter und weiterhin trocken. Laut DWD sind in der zweiten Tageshälfte auch lockere Quellwolken möglich. Die Temperaturen liegen zwischen 24 und 28 Grad.