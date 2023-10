Experte im Interview Heizen mit Holz ist okay - warum die Wärmepumpe trotzdem die beste Lösung ist

Bartmann Viele junge Bäume, die neben ihren stärkeren Nachbarn eh untergehen würden, haben nur Brennholzwert. Die können sie im Wald liegen lassen, dann geben sie ihr CO 2 langsam ab oder sie können sie als Brennholz bereitstellen. Was passiert in der Zwischenzeit? Im nächsten Jahr schon haben sich die Nachbarbäume den Lichtraum erschlossen und lagern in ihrem Stamm in der Summe mehr CO 2 ein. Wenn man hingegen einen ganzen Nadelwald umhauen und in den Ofen stecken würde, dann wäre das in der Tat schlecht.