Heizen mit Holz und Pellets Nachfrage nach Brennholz bricht ein, doch die Preise bleiben hoch – Warum?

Kaum zu glauben: Nur zwei Jahre ist es her, dass der Ukraine-Krieg Deutschland in eine tiefe Energiekrise stürzte, die Menschen so sehr beunruhigte, dass sie sogar Brennholz hamsterten. Händler schlossen ihre Online-Shops wegen zu großer Nachfrage, Forstämter legten Höchstabgabemengen fest und die Preise schossen in die Höhe.