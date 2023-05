Fragen und Antworten Wie schädlich ist das Heizen mit Holz?

Ist es klimaneutral, mit Holz zu heizen? Ist es umweltfreundlich und handelt es sich bei Holz um eine erneuerbare Energie? Bis vor kurzem hätte man in Deutschland wohl all diese Fragen ohne zu zucken mit Ja beantwortet. Das hat sich geändert. Und das hat Konsequenzen – wie der Entwurf des neuen Gebäudeenergiegesetzes zeigt, das Heizen mit Holz stark reglementieren will.