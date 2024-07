Neues Gesetz Heizungstausch oder Nahwärme: Wann es Klarheit für Hausbesitzer gibt

Ab 2045 dürfen in Deutschland keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas betrieben werden. Spätestens dann kommen für Hausbesitzer nur noch zwei Alternativen in Frage: Entweder sie tauschen ihre Heizung gegen eine klimaneutrale Variante wie die Wärmepumpe. Oder sie lassen ihr Haus an ein Wärmenetz anschließen. Die Landesregierung hat nun ein Gesetz vorbereitet, das die Wärmeplanung in Rheinland-Pfalz regelt. „Spätestens 2028 wissen Bürger, ob ein Nahwärmenetz bei ihnen möglich ist oder nicht“, sagte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne) am Mittwoch.