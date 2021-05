Held bezeichnet Anklage als „stark politisch motiviert“

Mainz In einer persönlichen Erklärung vor dem Landgericht Mainz hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Marcus Held die Anklage wegen Untreue, Betrugs und Bestechlichkeit zurückgewiesen. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, „die stark politisch motiviert waren und sind“, seien „nicht begründet und auch nicht begründbar“, sagte der frühere Oppenheimer Bürgermeister am Donnerstag.

In dem am Dienstag eröffneten Prozess geht es um Maklercourtagen beim Ankauf von Grundstücken in Gesamthöhe von rund 200 000 Euro und um Spendenzahlungen der mitangeklagten Makler an den SPD-Ortsverein im Umfang von 24 600 Euro. Die Staatsanwaltschaft geht dabei von einem zuvor verabredeten Zusammenhang aus und bezeichnete die Spenden als getarntes Bestechungsgeld.