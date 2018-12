später lesen Helfen, wo andere wegsehen: Preis für Zivilcourage verliehen FOTO: Arne Dedert FOTO: Arne Dedert Teilen

Weitergehen, ohne zu helfen - für die heute 14-jährige Vivien Wessa war das an einem Abend im Februar 2017 keine Option. Dafür ist sie am Mittwoch in Mainz mit dem rheinland-pfälzischen Preis für Zivilcourage ausgezeichnet worden. dpa