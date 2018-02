später lesen Helfer in der Not: Mit Polizei-Eskorte in den Kreißsaal FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Mit Blaulicht hat die Polizei in Koblenz eine hochschwangere Frau und ihren Mann zur Entbindung begleitet. Am frühen Mittwochmorgen war der werdende Vater aufgeregt bei einer Polizeiwache erschienen, wie die Beamten mitteilten. Er war mit seiner hochschwangeren Frau vorgefahren und wandte sich hilfesuchend an die Beamten, „da er in seiner Aufregung das Krankenhaus nicht fand“. dpa