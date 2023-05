Flutkatastrophe Helferstreit: Landesregierung verteidigt Auftragsvergabe an Missy Motown

Schober verteidigte sich am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung gegen die Vorwürfe. „Insgesamt haben wir von ADD und Kreisverwaltung für den Aufbau und Betrieb der Infopoints zusammen rund 900.000 Euro erhalten“, heißt es in dem Schreiben. Davon seien Personalkosten in Höhe von 660.000 Euro bezahlt worden. „Wenn man dann bedenkt, dass noch 19 Prozent Umsatzsteuer, also rund 180.000 Euro, an das Finanzamt gehen und die Verwaltungspauschale von 15 Prozent Krankheitsausfälle, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Steuerberatungskosten und vieles mehr decken müssen, kann man sich vorstellen, dass nicht viel Gewinn übrig blieb“, so Schober. Für das Projekt Aufsuchende Hilfe habe die ISB 2,3 Millionen Euro gezahlt, wovon rund 1,7 Millionen Euro Personalkosten gewesen seien. „Auch bei diesem Vertrag kann also nicht von großen Gewinnen für mich oder die Firma gesprochen werden“, sagte Schober.