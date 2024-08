Wissenschaft Helmholtz-Zentrum für Alternsforschung lässt auf sich warten

Im benachbarten Alzey baut der US-Pharmariese Eli Lilly: Das Unternehmen investiert rund 2,3 Milliarden Euro in eine Produktionsstätte für injizierbare Medikamente. Die Erfolge in der Biotechnologie in Rheinland-Pfalz waren für die zurückgetretene Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach eigenen Worten ein Highlight ihrer elfjährigen Regierungszeit.