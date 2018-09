Helmut-Kohl-Stück „Der Elefantengeist“ uraufgeführt

Gut ein Jahr nach dem Tod von Helmut Kohl hat das Nationaltheater Mannheim ein Auftragswerk über den langjährigen Bundeskanzler auf die Bühne gebracht. In dem zweistündigen Stück „Der Elefantengeist“ gehen Autor Lukas Bärfuss und Regisseurin Sandra Strunz mit kritischem Blick der Frage nach, welche Bedeutung Kohl für künftige Generationen haben wird. dpa

Dabei kommen auch die damalige Flick-Affäre und der Parteispendenskandal zur Sprache.

In dem Stück legen Wissenschaftler in ferner Zukunft den früheren Kanzlerbungalow in Bonn frei. Es beginnt eine Expedition in die 16 Jahre dauernde Amtszeit von Kohl und eine Charakterstudie über Verdienste und Verstöße des langjährigen CDU-Vorsitzenden. Kohl war von 1982 bis 1998 Kanzler, er starb am 16. Juni 2017 in Ludwigshafen - der Nachbarstadt von Mannheim auf der pfälzischen Rhein-Seite.

„Ich begreife es als Auftrag eines öffentlich geförderten Theaters, sich gesellschaftspolitisch einzumischen“, sagte Mannheims Intendant Christian Holtzhauer. „Helmut Kohl sah sich während seiner gesamten aktiven Zeit als Politiker und darüber hinaus heftiger Kritik ausgesetzt - so wie auch er mit Kritik an seinen politischen Gegnern und sicherlich auch manchen Parteifreunden nicht geizte.“

