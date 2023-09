2. Bundesliga Hengen: „Der Verein schwimmt weiter nicht in Geld“

Antwort: Das ist ein großer Nachteil. Wir sind sehr früh in die Saison gestartet und man will immer alle Neuzugänge möglichst früh integrieren. Man kann eine Vorbereitung heute nicht mehr wie früher sechs Wochen mit der Mannschaft bestreiten, die dann auch die Saison spielt. Man muss man immer einzelne Mosaiksteinchen zusammensetzen. Wir haben ja letztendlich auch acht neue Spieler dazubekommen. Unser Vorteil war, dass wir schon eine Achse in der Mannschaft hatten. Insgesamt ist das aber sicher suboptimal. Wir müssen damit umgehen, aber ich finde es unglücklich, dass die Transferphasen in anderen Ländern länger gehen. Wir in Deutschland müssen am letzten Tag des Fensters die Unterlagen bis 15.00 Uhr einreichen. Da muss eine einheitliche Regelung her. In ganz Europa.