Hennen in Agrarbetrieben legen alle 32 Stunden ein Ei

Rechnerisch alle 32 Stunden legt eine Henne in größeren rheinland-pfälzischen Agrarbetrieben ein Ei. So komme ein Tier dort durchschnittlich auf rund 272 Eier im Jahr, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mit. dpa