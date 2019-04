später lesen Herabstürzende Holzpaletten: Motorradfahrer schwer verletzt Teilen

Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist beim Überholen eines Lastwagens im Westerwald von herabstürzenden Holzpaletten schwer verletzt worden. Der Mann aus dem nordrhein-westfälischen Sankt Augustin hatte am Dienstag auf der Bundesstraße 62 zwischen Wissen und Roth-Oettershagen den 43 Jahre alten Fahrer mit seinem Lastwagen in einer Rechtskurve überholt, wie die Polizei in Altenkirchen mitteilte. dpa