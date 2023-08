Wenn der Sommer endet Warum kommt der Herbstanfang um genau 8.49 Uhr?

Exakt zu diesem Zeitpunkt steht nämlich die Sonne direkt über dem Äquator der Erde. Dieses Ereignis gibt es nur zweimal im Jahr. Es ist die Zeit des Äquinoktium, der Tag-und-Nacht-Gleiche. Es vergeht am Tag soviel Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wie in der Nacht zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang. Mit dem Herbstanfang, der immer am 22. oder 23. September kommt, werden die Tage auf der Nordhalbkugel immer kürzer. Man merkt, dass sich das Jahr in Richtung Winter bewegt. Da sich der kalendarische Herbstanfang aus dem Stand der Sonne ergibt, wird er auch als astronomischer Herbstanfang bezeichnet.