Wenn der Sommer endet Warum kommt der Herbstanfang um genau 14.43 Uhr?

Zuletzt gibt es noch eine weitere Art, die Jahreszeiten zu bestimmen. Der sogenannte phänologische Kalender teilt die Jahreszeiten danach ein, was sich in der Natur ereignet. Der Naturschutzbund Deutschland erklärt, dass sich der Frühherbst durch die Blüte der Herbstzeitlosen (einer heimischen Giftpflanze) zeigt. Auch die Reife von Holunder und Rosskastanie zeigt den Frühherbst an.