Reiseverkehr : Herbstferien in Rheinland-Pfalz und Saarland: Wo drohen Staus und wie ist die Lage an den Grenzen?

Zu Beginn der Herbstferien drohen Staus auf den Autobahnen. Foto: picture alliance / dpa/Sebastian Kahnert

Trier Wenn in Rheinland-Pfalz die Herbstferien beginnen, drohen Staus im Reiseverkehr. An den Grenzen im Raum RLP und Saarland können Corona-Kontrollen zu Verzögerungen führen.

In einigen Bundesländern haben die Herbstferien schon begonnen. Bald ist es auch im Westen soweit. Rheinland-Pfalz und das Saarland gehen mit einer Woche Abstand in die Herbstferien 2021. Wir erklären, was zu Ferienbeginn auf den Straßen zu erwarten ist.

Herbstferien in Rheinland-Pfalz und im Saarland 2021

In Rheinland-Pfalz sind Herbstferien vom 11.10.2021 bis zum 22.10.2021. Eine Woche später ist das Saarland an der Reihe. Dort ist vom 18.10.2021 bis zum 29.10.2021 schulfrei.

Wie immer sind die Ferien zwischen den deutschen Bundesländern gestaffelt, damit nicht ganz Deutschland gleichzeitig in den Urlaub fährt. Trotzdem häufen sich rund um diese Zeit die Ferien in einigen Bundesländern. Zur gleichen Zeit wie in Rheinland-Pfalz beginnen auch die Herbstferien in Berlin, Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Zur gleichen Zeit wie das Saarland fängt auch in Bremen, Niedersachen und Sachsen die Ferienzeit an.

Lesen Sie auch Herbsturlaub in Europa : So ist die Corona-Lage in den europäischen Urlaubsländern

Stauwarnungen zum Start der Herbstferien 2021 in Rheinland-Pfalz

Der ADAC warnt vor Staus auf vielen Fernstraßen. Das gilt auch für die Region RLP/Saarland. Die Situation auf den Straßen könnte angespannt sein, da auch im benachbarten NRW und Hessen womöglich viele Reisende ihren Urlaub ansteuern.

Für das Wochenende vom 8. bis 10. Oktober, an dem unter anderem Rheinland-Pfalz in die Herbstferien startet, warnt der ADAC vor Staus auf folgenden Fernstraßen in Deutschland:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

Großräume Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, München

A1 Euskirchen – Köln sowie Hamburg – Bremen

A2 Dortmund – Hannover

A1 / A3 / A4 Kölner Ring

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

A61 Koblenz – Mönchengladbach

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Straßensperrungen während der Herbstferien 2021 in RLP und Saarland

Mehrere Autobahnsperrungen sind an diesem Reisewochenende angekündigt. In der Region Rheinland-Pfalz/Saarbrücken gehört dazu die A6 in beiden Richtungen zwischen Kaiserslautern-West und Ramstein-Miesenbach. Die Sperrung dauert von Freitag, 8. Oktober, 22 Uhr, bis Montag, 11. Oktober, 5 Uhr.

Lesen Sie auch Herbstferien : So klappt der Urlaub mit ungeimpften Kindern

Der ADAC verweist darauf, dass es in den Hochwassergebieten noch viele Straßenschäden gibt. Verschiedene Bundes- und Landstraßen sind in Rheinland-Pfalz und NRW nicht wie gewohnt befahrbar oder komplett gesperrt. Der ADAC weist außerdem darauf hin, dass die Reparaturarbeiten an den Autobahnen A1 Köln – Euskirchen und A61 Koblenz – Mönchengladbach noch bis weit ins kommende Jahr hinein andauern werden.

Situation an den Grenzen rund um Rheinland-Pfalz und das Saarland